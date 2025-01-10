Мужчину забрали в ТЦК в новогоднюю ночь — что решил суд

Работники ТЦК. Фото: из открытых источников

Военнообязанного задержали полицейские через двадцать минут после Нового года и доставили в ТЦК. Адвокат мужчины решил, что это незаконно и обратился в суд.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Тарутинского райсуда Одесской области.

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Подробности дела

По материалам суда, мужчину задержали возле парадного входа в его дом в Хаджибейском районе 1 января в 00:20. Его доставили в ТЦК, где он находится до сих пор. Адвокат утверждает, что его клиента удерживают против воли, он подвергается моральному давлению и не получает необходимого лечения.

Что решил суд

Суд выяснил, что мужчина находится в розыске. Соответственно, работники полиции действовали в пределах своих полномочий. Поэтому жалобу адвоката оставили без рассмотрения.

Ранее мы сообщали о мужчине, который проигнорировал повестку, потому что должен был ухаживать за родителями. Также мы рассказывали о военнообязанном, который судился с ТЦК из-за наложенного на него штрафа.