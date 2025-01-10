Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Из-за новогоднего стола в ТЦК — одессит судится с полицией arrow

Из-за новогоднего стола в ТЦК — одессит судится с полицией

10 января 2025 22:03
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Мужчину забрали в ТЦК в новогоднюю ночь — что решил суд
Работники ТЦК. Фото: из открытых источников
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Военнообязанного задержали полицейские через двадцать минут после Нового года и доставили в ТЦК. Адвокат мужчины решил, что это незаконно и обратился в суд.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Тарутинского райсуда Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

По материалам суда, мужчину задержали возле парадного входа в его дом в Хаджибейском районе 1 января в 00:20. Его доставили в ТЦК, где он находится до сих пор. Адвокат утверждает, что его клиента удерживают против воли, он подвергается моральному давлению и не получает необходимого лечения.

Что решил суд

Суд выяснил, что мужчина находится в розыске. Соответственно, работники полиции действовали в пределах своих полномочий. Поэтому жалобу адвоката оставили без рассмотрения.

Ранее мы сообщали о мужчине, который проигнорировал повестку, потому что должен был ухаживать за родителями. Также мы рассказывали о военнообязанном, который судился с ТЦК из-за наложенного на него штрафа.

Одесса суд мобилизация ТЦК и СП судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:09 Восемь подчиненных ушли в СОЧ — как суд наказал командира

22:43 В Украину идет арктическая зима — прогноз погоды на завтра

22:03 Из-за новогоднего стола в ТЦК — одессит судится с полицией

21:59 Снег несется в Украину — какие области заметет на выходных

21:57 Зеленский сделал заявление о войне и вспомнил детей — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:08 В Запорожье прогремели взрывы

20:59 Трампу объявили приговор по делу актрисы из видео для взрослых

20:31 Отключения света в Одессе — графики на завтра

20:10 В Херсоне прогремели мощные взрывы — что известно

20:02 Зеленский объяснил, почему Украине важны гарантии безопасности

23:09 Восемь подчиненных ушли в СОЧ — как суд наказал командира

22:43 В Украину идет арктическая зима — прогноз погоды на завтра

22:03 Из-за новогоднего стола в ТЦК — одессит судится с полицией

21:59 Снег несется в Украину — какие области заметет на выходных

21:57 Зеленский сделал заявление о войне и вспомнил детей — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:08 В Запорожье прогремели взрывы

20:59 Трампу объявили приговор по делу актрисы из видео для взрослых

20:31 Отключения света в Одессе — графики на завтра

20:10 В Херсоне прогремели мощные взрывы — что известно

20:02 Зеленский объяснил, почему Украине важны гарантии безопасности

Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия