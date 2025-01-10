Чоловіка забрали у ТЦК у новорічну ніч — що вирішив суд

Працівники ТЦК. Фото: з відкритих джерел

Військовозобов'язаного затримали поліцейські за двадцять хвилин після Нового року й доставили до ТЦК. Адвокат чоловіка вирішив, що це незаконно й звернувся до суду.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвали Тарутинського райсуду Одещини.

Читайте також:

Подробиці справи

За матеріалами суду, чоловіка затримали біля парадного входу до його будинку у Хаджибейському районі 1 січня о 00:20. Його доправили до ТЦК, де він перебуває досі. Адвокат стверджує, що його клієнта утримують проти волі, він зазнає морального тиску й не отримує необхідного лікування.

Що вирішив суд

Суд з'ясував, що чоловік перебуває у розшуку. Відповідно, працівники поліції діяли у межах своїх повноважень. Тому скаргу адвоката залишили без розгляду.

Раніше ми повідомляли про чоловіка, який проігнорував повістку, бо мав доглядати батьків. Також ми розповідали про військовозобов'язаного, який судився з ТЦК через накладений на нього штраф.