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З-за новорічного столу до ТЦК — одесит судиться з поліцією

10 січня 2025 22:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чоловіка забрали у ТЦК у новорічну ніч — що вирішив суд
Працівники ТЦК. Фото: з відкритих джерел
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Військовозобов'язаного затримали поліцейські за двадцять хвилин після Нового року й доставили до ТЦК. Адвокат чоловіка вирішив, що це незаконно й звернувся до суду.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвали Тарутинського райсуду Одещини.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, чоловіка затримали біля парадного входу до його будинку у Хаджибейському районі 1 січня о 00:20. Його доправили до ТЦК, де він перебуває досі. Адвокат стверджує, що його клієнта утримують проти волі, він зазнає морального тиску й не отримує необхідного лікування. 

Що вирішив суд

Суд з'ясував, що чоловік перебуває у розшуку. Відповідно, працівники поліції діяли у межах своїх повноважень. Тому скаргу адвоката залишили без розгляду.  

Раніше ми повідомляли про чоловіка, який проігнорував повістку, бо мав доглядати батьків. Також ми розповідали про військовозобов'язаного, який судився з ТЦК через накладений на нього штраф.

Одеса суд мобілізація ТЦК та СП судові рішення

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