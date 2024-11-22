В Одесской области судили военного — он воровал телефоны

Человек в наручниках держит телефон. Фото: иллюстративное/соцсети

В Одесской области судили матроса артиллерийской батареи. Мужчину обвинили в краже двух мобильных телефонов, а также избиении случайного прохожего. Своей вины военный не отрицал.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Белгород-Днестровского районного суда.

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Детали дела

Согласно материалам суда, матрос ехал на маршрутке "Белгород-Днестровский —Турлаки". В салоне, кроме него, никого не было. Увидев оставленную без присмотра черную мужскую сумку, он взял ее себе. В сумке оказался мобильный телефон и 4,8 тыс. грн. Мужчина забрал гаджет и деньги себе и распорядился ими по собственному усмотрению.

Впоследствии военный украл еще один телефон — с прилавка в рыбном ряду рынка в Белгород-Днестровском. Кроме того, мужчину обвинили еще и в драке с прохожим, которому он сломал фаланги пальцев рук.

Что решил суд

Судья заменил военнослужащему пять лет заключения одним годом испытательного срока. Также он должен заплатить 7 тыс. грн мужчине, которому сломал пальцы, и 3,5 тыс. грн — суду на возмещение расходов на экспертизу.

Напомним, в Киеве мужчина пытался ограбить риелтора. Также в Черкасской области женщина в автобусе похитила мобильный телефон у несовершеннолетней девочки.