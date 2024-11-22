На Одещині судили військового — він крав телефони

Чоловік у наручниках тримає телефон. Фото: ілюстративне/соцмережі

На Одещині судили матроса артилерійської батареї. Чоловіка обвинуватили у крадіжці двох мобільних телефонів, а також побитті випадкового перехожого. Свою провину військовий не заперечував.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Білгород-Дністровського районного суду.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами суду, матрос їхав маршруткою "Білгород-Дністровський — Турлаки". У салоні крім нього нікого не було. Побачивши залишену без нагляду чорну чоловічу сумку, він взяв її собі. У сумці виявився мобільний телефон та 4,8 тис. грн. Чоловік забрав гаджет і гроші собі й розпорядився ними на власний розсуд.

Згодом військовий викрав ще один телефон — з прилавка у рибному ряді ринку у Білгород-Дністровському. Крім того, чоловіка обвинуватили ще й у бійці з перехожим, якому він зламав фаланги пальців рук.

Що вирішив суд

Суддя замінив військовому п'ять років ув'язнення одним роком іспитового терміну. Також він має сплатити 7 тис. грн чоловікові, якому зламав пальці, і 3,5 тис. грн — суду на відшкодування витрат на експертизу.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався пограбувати рієлторку. Також на Черкащині жінка в автобусі вкрала мобільний телефон у неповнолітньої дівчинки.