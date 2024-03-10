За границу лучше выезжать сейчас – какая ситуация на трассе Одесса-Рени

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро воскресенья, 10 марта, на автомобильной трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что их размеры не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем. Движение к госрубежу с Румынией также не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника и КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин у Татарбунаров. Однако оно существенно не влияет на трафик. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 3 часа 58 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Цены на топливо

Автозаправочные станции обновили цены на горючее за последние сутки. В воскресенье, 10 марта, стоимость бензина и дизеля в Украине не изменилась. Цена на автогаз осталась на уровне предыдущего дня.

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Напомним, мы писали, что компания Hyundai отзывает в США более 186 тыс. седанов Elantra 2015-2016 модельных лет из-за того, что у них могут выйти из строя защелки багажника. Если это произойдет, его невозможно открыть изнутри с помощью аварийной системы, а также крышку багажника становится труднее открывать снаружи.