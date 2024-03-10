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За кордон краще виїжджати зараз — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

10 березня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
За кордон краще виїжджати зараз — яка ситуація на трасі Одеса-Рені
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 10 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими, і ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до держрубежу з Румунією також не ускладнений.  

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника та КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються

За кордон краще виїжджати зараз — яка ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Татарбунарів. Однак воно суттєво не впливає на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 3 години 58 хвилин.

За кордон краще виїжджати зараз — яка ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Автозаправні станції оновили ціни на пальне за останню добу. У неділю, 10 березня, вартість бензину та дизелю в Україні не змінилась. Ціна на автогаз також залишилась на рівні попереднього дня.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, що компанія Hyundai відкликає в США понад 186 тис. седанів Elantra 2015-2016 модельних років через те, що у них можуть вийти з ладу защіпки багажника. Якщо це станеться, його неможливо відчинити зсередини за допомогою аварійної системи, також кришку багажника стає важче відкривати ззовні.

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