За границу лучше выезжать сейчас — какая ситуация с КПП на Одесчине

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Пробки на трассе Одесса — Рени по состоянию на вечер субботы, 2 марта, не наблюдаются. До КПП Старокозачье и Паланка пока добраться легко. В Румынию поездка также не затруднена и остается доступной для маневрирования.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть небольшая пробка возле КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня более четырех часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на топливо

Цены на топливо в Украине несколько выросли за последние сутки. В субботу, 2 марта, стоимость бензина, дизтоплива и автогаза повысилась на 1-2 копейки.

Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.

Больше об авто

Мы также писали о том, что в течение двух лет полномасштабной войны украинские предприниматели выявили высокий уровень ответственности и социальной активности, предоставляя значительные финансовые пожертвования потребностям Вооруженных сил Украины. Сети АЗС также активно помогают нашим военным в течение этого времени.