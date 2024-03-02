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За кордон краще виїжджати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині

2 березня 2024 18:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
За кордон краще виїжджати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори на трасі Одеса — Рені станом на вечір суботи, 2 березня, не спостерігаються. До КПП Старокозаче та Паланка наразі дістатися легко. До Румунії поїздка також не ускладнена і залишається доступною для маневрування.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є невеликий затор біля КПП, що у межах Нижньодністровського природного парку. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

За кордон краще виїжджати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Татарбунарів. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години. 

За кордон краще виїжджати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне в Україні дещо зросли за останню добу. У суботу, 2 березня, вартість бензину, дизпального та автогазу підвищилась на 1-2 копійки. 

Нагадаємо, що, за словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, в Україні з 1 березня очікується помітне зростання цін на бензин. Згідно з прогнозами, вартість пального може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.

Більше про авто

Ми також писали про те, що впродовж двох років повномасштабної війни українські підприємці виявили високий рівень відповідальності та соціальної активності, надаючи значні фінансові пожертви на потреби Збройних сил України. Мережі АЗС також активно допомагають нашим військовим протягом цього часу.

кордон
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