За границу лучше ехать сейчас — какая ситуация с КПП на Одесчине утром 25 февраля

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Пробки на трассе Одесса — Рени по состоянию на утро, 25 февраля, не наблюдаются. До КПП Старокозаче и Паланка пока добраться легко. В Румынию поездка также не затруднена и остается доступной для маневрирования.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть небольшая пробка возле КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского природного парка. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Татарбунар. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня менее четырех часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на топливо

За последние сутки на украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо. В воскресенье, 25 февраля, стоимость бензина, дизтоплива и автогаза несколько выросла. Больше всего повысилась цена на автогаз — почти на 65 копеек.

Больше об авто

Напомним, народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.