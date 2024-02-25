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За кордон краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині вранці 25 лютого

25 лютого 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
За кордон краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині вранці 25 лютого
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори на трасі Одеса — Рені станом на ранок, 25 лютого, не спостерігаються. До КПП Старокозаче та Паланка наразі дістатися легко. До Румунії поїздка також не ускладнена і залишається доступною для маневрування.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є невеликий затор біля КПП, що у межах Нижньодністровського природного парку. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

За кордон краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині вранці 24 лютого - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Татарбунарів. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні менш як чотири години. 

За кордон краще їхати зараз — яка ситуація з КПП на Одещині вранці 24 лютого - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За останню добу на українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. У неділю, 25 лютого, вартість бензину, дизпалива та автогазу дещо зросла. Найбільше підвищилась ціна на автогаз — на майже 65 копійок.

Більше про авто

Нагадаємо, народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.

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