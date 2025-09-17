Видео
За границу не выехать — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

За границу не выехать — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 14:15
Пробки на трассе Одесса-Рени 17 сентября: движение затруднено лишь на некоторых участках
Авто в очередях на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

17 сентября на трассе Одесса-Рени в направлении пунктов пропуска на границе с Молдовой наблюдаются пробки, движение затруднено на нескольких участках. Зато путь к границе с Румынией на юге Одесской области остается свободным, без проблем с проездом.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки к Молдове

По направлению к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась небольшая задержка из-за очереди автомобилей. Пробки наблюдаются вблизи Нижнеднестровского парка, в районе села Маяки, а наибольшая скученность транспорта зафиксирована на выезде из Одессы. Время проезда до границы превышает один час.

Одеса
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На трассе М-15 в направлении Орловки автомобильных пробок нет. Сегодня поездка до дунайской границы продлится примерно 4 часа. Поэтому дорога будет оставаться свободной для водителей.

Одеса
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На маршруте в Рени есть небольшие пробки за КПП Паланка. У самой границы скоплений автомобилей не замечено. Поездка продлится более 4 часов. Кроме того, есть альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседнего государства.

Одеса
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, что в Польше повышают сборы с водителей. Также мы писали о том, стоит ли покупать подержанный автомобиль с вариатором.

Одесса дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
