Головна Одеса За кордон не виїхати — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

За кордон не виїхати — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:15
Затори на трасі Одеса–Рені 17 вересня: рух ускладнений лише на деяких ділянках
Авто в чергах на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

17 вересня на трасі Одеса–Рені в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються затори,рух ускладнений на декількох ділянках. Натомість шлях до кордону з Румунією на півдні Одеської області залишається вільним, без проблем із проїздом. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

У напрямку до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася невелика затримка через чергу автомобілів. Затори спостерігаються поблизу Нижньодністровського парку, в районі села Маяки, а найбільша скупченість транспорту зафіксована на виїзді з Одеси. Час проїзду до кордону перевищує одну годину.

Одеса
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки автомобільних заторів немає. Сьогодні поїздка до дунайського кордону триватиме приблизно 4 години. Тож дорога залишатиметься вільною для водіїв.

Одеса
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На маршруті до Рені є невеликі затори за КПП Паланка. Біля самого кордону скупчень автомобілів не помічено. Поїздка триватиме більше 4 годин. Окрім того, є альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави.

Одеса
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Польщі підвищують збори з водіїв. Також ми писали про те, чи варто купувати вживане авто з варіатором.

Одеса дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
