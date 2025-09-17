Затори на трасі Одеса–Рені 17 вересня: рух ускладнений лише на деяких ділянках

Авто в чергах на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

17 вересня на трасі Одеса–Рені в напрямку пунктів пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються затори,рух ускладнений на декількох ділянках. Натомість шлях до кордону з Румунією на півдні Одеської області залишається вільним, без проблем із проїздом.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

У напрямку до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася невелика затримка через чергу автомобілів. Затори спостерігаються поблизу Нижньодністровського парку, в районі села Маяки, а найбільша скупченість транспорту зафіксована на виїзді з Одеси. Час проїзду до кордону перевищує одну годину.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На трасі М-15 у напрямку Орлівки автомобільних заторів немає. Сьогодні поїздка до дунайського кордону триватиме приблизно 4 години. Тож дорога залишатиметься вільною для водіїв.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На маршруті до Рені є невеликі затори за КПП Паланка. Біля самого кордону скупчень автомобілів не помічено. Поїздка триватиме більше 4 годин. Окрім того, є альтернативний маршрут, що майже повністю проходить територією сусідньої держави.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

