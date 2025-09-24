Пробки на трассе Одесса-Рени 24 сентября: осложнения движения возле пунктов пропуска

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 24 сентября, на трассе Одесса-Рени по направлению к пунктам пропуска наблюдаются задержки из-за скопления транспорта. Осложнения движения носят локальный характер и касаются лишь некоторых участков дороги.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" движение замедляется из-за накопления автомобилей. Пробки образовались вблизи Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Продолжительность поездки до границы превышает 60 минут.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки движение также затруднено. Пробки наблюдаются на выезде с КПП "Паланка". Сегодня время в пути до границы на Дунае составит менее 4 часов. Водители могут спокойно рассчитывать на свободный проезд.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени также есть пробки. Поездка продлится более 4 часов. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать по территории соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

