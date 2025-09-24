Видео
РФ атаковала ракетами учебное подразделение ВСУ — есть погибшие
Одесса

За границу не выехать — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 17:16
Пробки на трассе Одесса-Рени 24 сентября: осложнения движения возле пунктов пропуска
Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 24 сентября, на трассе Одесса-Рени по направлению к пунктам пропуска наблюдаются задержки из-за скопления транспорта. Осложнения движения носят локальный характер и касаются лишь некоторых участков дороги.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" движение замедляется из-за накопления автомобилей. Пробки образовались вблизи Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Продолжительность поездки до границы превышает 60 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в направлении Орловки движение также затруднено. Пробки наблюдаются на выезде с КПП "Паланка". Сегодня время в пути до границы на Дунае составит менее 4 часов. Водители могут спокойно рассчитывать на свободный проезд.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени также есть пробки. Поездка продлится более 4 часов. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать по территории соседнего государства.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы писали о том, почему Suzuki поменяла свой логотип. Также мы сообщали о том, какие авто заставят проходить техосмотр в Польше.

Одесса граница авто Одесская область Новости Одессы очереди
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
