Пробки на трассе Одесса-Рени 24 сентября: осложнения движения возле пунктов пропуска

За границу не выехать — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 24 сентября, на трассе Одесса-Рени по направлению к пунктам пропуска наблюдаются задержки из-за скопления транспорта. Осложнения движения носят локальный характер и касаются лишь некоторых участков дороги.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" движение замедляется из-за накопления автомобилей. Пробки образовались вблизи Нижнеднестровского парка и на выезде из Одессы. Продолжительность поездки до границы превышает 60 минут.
Пробки до Орловки
На международной трассе М-15 в направлении Орловки движение также затруднено. Пробки наблюдаются на выезде с КПП "Паланка". Сегодня время в пути до границы на Дунае составит менее 4 часов. Водители могут спокойно рассчитывать на свободный проезд.
Пробки на Рени
На пути к Рени также есть пробки. Поездка продлится более 4 часов. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью будет пролегать по территории соседнего государства.
