Затори на трасі Одеса–Рені 24 вересня: ускладнення руху біля пунктів пропуску

Машини в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 24 вересня, на трасі Одеса–Рені у напрямку до пунктів пропуску спостерігаються затримки через скупчення транспорту. Ускладнення руху мають локальний характер і стосуються лише деяких ділянок дороги.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" рух уповільнюється через накопичення автівок. Затори утворилися поблизу Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Тривалість поїздки до кордону перевищує 60 хвилин.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 в напрямку Орлівки рух також ускладнено. Затори спостерігаються на виїзді з КПП "Паланка". Сьогодні час у дорозі до кордону на Дунаї становитиме менше 4 годин. Водії можуть спокійно розраховувати на вільний проїзд.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені також є затори. Поїздка триватиме понад 4 години. Крім того, існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягатиме територією сусідньої держави.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про те, чому Suzuki поміняла свій логотип. Також ми повідомляли про те, які авто змусять проходити техогляд в Польщі.