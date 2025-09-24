Затори на трасі Одеса–Рені 24 вересня: ускладнення руху біля пунктів пропуску

За кордон не виїхати — яка ситуація на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, 24 вересня, на трасі Одеса–Рені у напрямку до пунктів пропуску спостерігаються затримки через скупчення транспорту. Ускладнення руху мають локальний характер і стосуються лише деяких ділянок дороги.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" рух уповільнюється через накопичення автівок. Затори утворилися поблизу Нижньодністровського парку та на виїзді з Одеси. Тривалість поїздки до кордону перевищує 60 хвилин.
Затори до Орлівки
На міжнародній трасі М-15 в напрямку Орлівки рух також ускладнено. Затори спостерігаються на виїзді з КПП "Паланка". Сьогодні час у дорозі до кордону на Дунаї становитиме менше 4 годин. Водії можуть спокійно розраховувати на вільний проїзд.
Затори на Рені
На шляху до Рені також є затори. Поїздка триватиме понад 4 години. Крім того, існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягатиме територією сусідньої держави.
