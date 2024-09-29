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За границу следует выезжать немедленно — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

29 сентября 2024 17:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Локальные пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 29 сентября
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Вечером 29 сентября на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. Однако на некоторых участках и пограничных пунктах пропуска замедление движения, поэтому путешественникам за границу следует поспешить, чтобы успеть проехать до комендантского часа.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса —Рени

Наибольшее скопление транспорта наблюдается вблизи села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более полукилометра, движение значительно замедлено.

КПП Поланка
Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

КПП Староказачье
Дорога на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила и у самой Орловки, но это не оказывает существенного влияния на общий трафик.

КПП Орловка
Дорога на Орловку. Фото: скриншот

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация иная: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

КПП РЕНИ
Дорога на Рени. Фото: скриншот

Водителям следует учитывать эти задержки при планировании поездок по данному направлению.

Напомним, что с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.

Также за последние сутки цены на топливо в Украине не изменились. На АЗС стоимость бензина, дизеля и автогаза остается на уровне предыдущего дня.

Одесса Одесская область пробки Одесская ОГА Новости Одессы очереди на границе

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