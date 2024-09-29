Локальные пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 29 сентября

За границу следует выезжать немедленно — на трассе Одесса-Рени собираются пробки
Вечером 29 сентября на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. Однако на некоторых участках и пограничных пунктах пропуска замедление движения, поэтому путешественникам за границу следует поспешить, чтобы успеть проехать до комендантского часа.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса —Рени
Наибольшее скопление транспорта наблюдается вблизи села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более полукилометра, движение значительно замедлено.
Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", где движение затруднено и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.
Пробки в Орловку
Скопления машин зафиксированы и на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила и у самой Орловки, но это не оказывает существенного влияния на общий трафик.
На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация иная: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.
Водителям следует учитывать эти задержки при планировании поездок по данному направлению.
Напомним, что с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.
Также за последние сутки цены на топливо в Украине не изменились. На АЗС стоимость бензина, дизеля и автогаза остается на уровне предыдущего дня.
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