На трассе Одесса — Рени локальные пробки

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой сегодня утром, 9 июня. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка на выезде из Одессы и перед КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около одного километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска небольшая очередь.

Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Ситуация на трассе в направлении "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты и Татарбунар. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы тоже не зафиксированы. Проезд в КПП свободный и не осложненный.

Пробка на подъезде к КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее на украинских АЗС остаются стабильными. Стоимость бензина, дизеля и автогаза на сегодняшний день не изменилась.

Напомним, управление туризма проанализировало заявки на бронирование и установило, что количество желающих отдохнуть в Одесской области значительно превышает ожидания. Особо популярным среди туристов стал Измаильский район. Решается вопрос с пробками на трассе Одесса — Рени для удобства проезда легкового транспорта.