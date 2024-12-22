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За месяц более 90 жителей Одесчины задекларировали оружие

22 декабря 2024 15:05
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Как задекларировать найденное оружие в Одессе: новые правила
Мужчина декларирует оружие. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

За неполный месяц 91 житель Одесского региона задекларировал найденное оружие. В общей сложности полицейские поставили на учет 101 единицу огнестрельного оружия и более 2000 боеприпасов.

Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Декларирование найденного оружия

По информации полицейских, новый закон, вступивший в силу 25 ноября, освобождает от уголовной ответственности граждан, декларирующих найденное или незаконно сохраненное оружие.

Согласно действующему законодательству, гражданские граждане могут декларировать найденное или незаконно сохраненное огнестрельное оружие, части к нему и боеприпасы. Это позволяет избежать уголовной ответственности.

"Граждане, прошедшие процедуру декларирования, имеют право хранить оружие для защиты Украины. В будущем его можно будет переработать на охотничье или сдать в полицию", — отметил Юрий Терещук, начальник отдела контроля за оборотом оружия ГУНП в Одесской области.

Что нужно для декларирования оружия

  • сообщить об оружии на спецлинию 102;
  • в течение 24 часов обратиться в подразделение полиции или пригласить представителей разрешительной службы на дом.

Какие документы нужны для декларирования

  • письменное заявление;
  • паспорт или ID-карта;
  • фотография 3,5х4,5 см;
  • выписка о месте жительства;
  • идентификационный номер.

Отметим, что декларированию подлежат охотничье, гладкоствольное оружие, боевые пистолеты и автоматы.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который пытался отправить в США штык-нож замаскированный под столовые приборы. Также советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что обещанное оружие для Украины уходит месяцами.

декларация Одесса оружие полиция Одесская область Новости Одессы

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