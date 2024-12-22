Как задекларировать найденное оружие в Одессе: новые правила

За месяц более 90 жителей Одесчины задекларировали оружие
За неполный месяц 91 житель Одесского региона задекларировал найденное оружие. В общей сложности полицейские поставили на учет 101 единицу огнестрельного оружия и более 2000 боеприпасов.
Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Декларирование найденного оружия
По информации полицейских, новый закон, вступивший в силу 25 ноября, освобождает от уголовной ответственности граждан, декларирующих найденное или незаконно сохраненное оружие.
Согласно действующему законодательству, гражданские граждане могут декларировать найденное или незаконно сохраненное огнестрельное оружие, части к нему и боеприпасы. Это позволяет избежать уголовной ответственности.
"Граждане, прошедшие процедуру декларирования, имеют право хранить оружие для защиты Украины. В будущем его можно будет переработать на охотничье или сдать в полицию", — отметил Юрий Терещук, начальник отдела контроля за оборотом оружия ГУНП в Одесской области.
Что нужно для декларирования оружия
- сообщить об оружии на спецлинию 102;
- в течение 24 часов обратиться в подразделение полиции или пригласить представителей разрешительной службы на дом.
Какие документы нужны для декларирования
- письменное заявление;
- паспорт или ID-карта;
- фотография 3,5х4,5 см;
- выписка о месте жительства;
- идентификационный номер.
Отметим, что декларированию подлежат охотничье, гладкоствольное оружие, боевые пистолеты и автоматы.
Напомним, в Харькове судили мужчину, который пытался отправить в США штык-нож замаскированный под столовые приборы. Также советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что обещанное оружие для Украины уходит месяцами.
Читайте Новини.LIVE!