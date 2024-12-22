Як задекларувати знайдену зброю в Одесі: нові правила

Чоловік декларує зброю. Фото: Нацполіція

За неповний місяць 91 житель Одеського регіону задекларував знайдену зброю. Загалом поліцейські поставили на облік 101 одиницю вогнепальної зброї та понад 2000 боєприпасів.

Про це у неділю, 22 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Декларування знайденої зброї

За інформацією поліцейських, новий закон, який набув чинності 25 листопада, звільняє від кримінальної відповідальності громадян, які декларують знайдену або незаконно збережену зброю.

Згідно з чинним законодавством, цивільні громадяни можуть декларувати знайдену чи незаконно збережену вогнепальну зброю, частини до неї та боєприпаси. Це дозволяє уникнути кримінальної відповідальності.

"Громадяни, які пройшли процедуру декларування, мають право зберігати зброю для захисту України. У майбутньому її можна буде переробити на мисливську або здати до поліції", — зазначив Юрій Терещук, начальник відділу контролю за обігом зброї ГУНП в Одеській області.

Що потрібно для декларування зброї

повідомити про зброю на спецлінію 102;

протягом 24 годин звернутися до підрозділу поліції або запросити представників дозвільної служби додому.

Які документи потрібні для декларування

письмова заява;

паспорт або ID-картка;

фотокартка 3,5х4,5 см;

витяг про місце проживання;

ідентифікаційний номер.

Зазначимо, що декларуванню підлягають мисливська, гладкоствольна зброя, бойові пістолети та автомати.

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