Бойцы ТрО Одессы подготовили снаряды для оккупантов: фото

Снаряды бойцов ТРО Одессы. Фото: 126 отдельная бригада ТРО Одессы

Бойцы 126 бригады Территориальной обороны города Одесса продемонстрировали "снаряды мести". Утренний обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве не останется без ответа украинских бойцов.

Фото снарядов опубликовала в своем Telegram-канале 126 бригада ТрО Одессы.

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Снаряды бойцов с надписями "За детей!" Фото: 126 отдельная бригада ТРО Одессы.

"Смерть — ваше будущее, вы страна, которая не имеет права на существование", — говорится в сообщении военных.

На снарядах бойцы написали "За детей", "За Киев", "За "Охматдет". Защитники готовы отомстить российским оккупантам за массированный обстрел Украины.

Снаряды украинских воинов. Фото: 126 отдельная бригада ТРО Одессы.

Надпись "За "Охматдет"" на снаряде. Фото: 126 отдельная бригада ТРО Одессы.

Ракетный удар по "Охматдету" в Киеве: что известно

Сегодня, 8 июля, в Киеве во время ракетной атаки российских захватчиков произошло попадание по детской больнице "Охматдет". В результате этого по меньшей мере пять человек погибли.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал эвакуировали из здания, ведется разбор завалов.

Продолжается разбор завалов рядом с "Охматдетом". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

По словам Ермака, россияне подобными ударами пытаются запугать мир перед саммитом НАТО. Глава ОП подчеркнул, что за удар ракетой по больным детям должна быть максимально жесткая ответственность.

Массированная атака на Украину 8 июля

Мы писали, что сегодня, 8 июля, российские войска совершили масштабный ракетный обстрел Украины. Россияне нанесли удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и Донецкой области.

В Киеве прогремело немало взрывов, под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет", жилые районы, многоквартирные дома. В разных районах столицы есть погибшие.

Также в Кривом Роге из-за ракетной атаки по меньшей мере 10 погибших. Всего в результате российской атаки по Украине погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения.