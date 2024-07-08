Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow За "Охматдет" — бойцы Одессы показали снаряды мести arrow

За "Охматдет" — бойцы Одессы показали снаряды мести

8 июля 2024 16:08
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Бойцы ТрО Одессы подготовили снаряды для оккупантов: фото
Снаряды бойцов ТРО Одессы. Фото: 126 отдельная бригада ТРО Одессы
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Бойцы 126 бригады Территориальной обороны города Одесса продемонстрировали "снаряды мести". Утренний обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве не останется без ответа украинских бойцов.

Фото снарядов опубликовала в своем Telegram-канале 126 бригада ТрО Одессы.

Читайте также:
Снаряды мести за детей
Снаряды бойцов с надписями "За детей!" Фото: 126 отдельная бригада ТРО Одессы.

"Смерть — ваше будущее, вы страна, которая не имеет права на существование", — говорится в сообщении военных.

На снарядах бойцы написали "За детей", "За Киев", "За "Охматдет". Защитники готовы отомстить российским оккупантам за массированный обстрел Украины.

Снаряды для россиян
Снаряды украинских воинов. Фото: 126 отдельная бригада ТРО Одессы.
Снаряды для атаки по оккупантам
Надпись "За "Охматдет"" на снаряде. Фото: 126 отдельная бригада ТРО Одессы.

Ракетный удар по "Охматдету" в Киеве: что известно

Сегодня, 8 июля, в Киеве во время ракетной атаки российских захватчиков произошло попадание по детской больнице "Охматдет". В результате этого по меньшей мере пять человек погибли.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал эвакуировали из здания, ведется разбор завалов.

Киевляне помогают разбирать завалы рядом с Охматдетом
Продолжается разбор завалов рядом с "Охматдетом". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

По словам Ермака, россияне подобными ударами пытаются запугать мир перед саммитом НАТО. Глава ОП подчеркнул, что за удар ракетой по больным детям должна быть максимально жесткая ответственность.

Массированная атака на Украину 8 июля

Мы писали, что сегодня, 8 июля, российские войска совершили масштабный ракетный обстрел Украины. Россияне нанесли удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и Донецкой области.

В Киеве прогремело немало взрывов, под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет", жилые районы, многоквартирные дома. В разных районах столицы есть погибшие.

Также в Кривом Роге из-за ракетной атаки по меньшей мере 10 погибших. Всего в результате российской атаки по Украине погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения.

Одесса российские войска смерть дети россияне Одесская область боеприпасы Новости Одессы территориальная оборона месть жертва ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев