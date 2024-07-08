Бойцы ТрО Одессы подготовили снаряды для оккупантов: фото

За "Охматдет" — бойцы Одессы показали снаряды мести
Бойцы 126 бригады Территориальной обороны города Одесса продемонстрировали "снаряды мести". Утренний обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве не останется без ответа украинских бойцов.
Фото снарядов опубликовала в своем Telegram-канале 126 бригада ТрО Одессы.
"Смерть — ваше будущее, вы страна, которая не имеет права на существование", — говорится в сообщении военных.
На снарядах бойцы написали "За детей", "За Киев", "За "Охматдет". Защитники готовы отомстить российским оккупантам за массированный обстрел Украины.
Ракетный удар по "Охматдету" в Киеве: что известно
Сегодня, 8 июля, в Киеве во время ракетной атаки российских захватчиков произошло попадание по детской больнице "Охматдет". В результате этого по меньшей мере пять человек погибли.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал эвакуировали из здания, ведется разбор завалов.
По словам Ермака, россияне подобными ударами пытаются запугать мир перед саммитом НАТО. Глава ОП подчеркнул, что за удар ракетой по больным детям должна быть максимально жесткая ответственность.
Массированная атака на Украину 8 июля
Мы писали, что сегодня, 8 июля, российские войска совершили масштабный ракетный обстрел Украины. Россияне нанесли удары по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и Донецкой области.
В Киеве прогремело немало взрывов, под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет", жилые районы, многоквартирные дома. В разных районах столицы есть погибшие.
Также в Кривом Роге из-за ракетной атаки по меньшей мере 10 погибших. Всего в результате российской атаки по Украине погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения.
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