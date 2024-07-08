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За "Охматдит" —  бійці Одеси показали снаряди помсти

8 липня 2024 16:08
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Бійці ТрО Одеси підготували снаряди для окупантів: фото
Снаряди бійців ТрО Одеси. Фото: 126 окрема бригада ТрО Одеси
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Бійці 126 бригади Територіальної оборони міста Одеса продемонстрували "снаряди помсти".  Ранковий обстріл дитячої лікарні "Охматдит" в Києві не залишиться без відповіді українських бійців. 

Фото снарядів опублікувала у своєму Telegram-каналі 126 бригада ТрО Одеси

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Снаряди помсти за дітей
Снаряди бійців з написами "За дітей!" Фото: 126 окрема бригада ТрО Одеси. 

"Смерть — ваше майбутнє, ви країна, яка не має права на існування", — йдеться у повідомленні військових. 

На снарядах бійці написали "За дітей", "За Київ", "За "Охматдит"". Захисники готові помститися російським окупантам за сьогоднішній масований обстріл України.

Снаряди для росіян
Снаряди українських воїнів. Фото: 126 окрема бригада ТрО Одеси. 
Снаряди для атаки по окупантах
Напис "За "Охматдит" на снаряді. Фото: 126 окрема бригада ТрО Одеси. 

Ракетний удар по "Охматдиту" у Києві: що відомо

Сьогодні, 8 липня, у Києві під час ракетної атаки російських загарбників відбулося влучання по дитячій лікарні "Охматдит". Внаслідок цього щонайменше п'ятеро людей загинуло.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, триває розбір завалів.

Кияни допомагають розбирати завали поряд із Охматдитом
Триває розбір завалів поряд із "Охматдитом". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

За словами Єрмака, росіяни подібними ударами намагаються залякати світ перед самітом НАТО. Голова ОП наголосив, що за удар ракетою по хворих дітях має бути максимально жорстка відповідальність.

Масована атака на Україну 8 липня

Ми писали, що сьогодні, 8 липня, російські війська здійснили масштабний ракетний обстріл України. Росіяни завдали ударів по Києву, Дніпру, Кривому Рогу та Донецькій області. 

У Києві пролунало чимало вибухів, під ворожим обстрілом опинилася дитяча лікарня "Охматдит", житлові райони, багатоквартирні будинки. У різних районах столиці є загиблі. 

Також у Кривому Розі через ракетну атаку  щонайменше 10 загиблих. Загалом внаслідок російської атаки по Україні загинули 20 людей, ще пів сотні отримали поранення.

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