Война меняет профессии – как иконописец стал военным

Мужчина выполнял боевые задания в Николаеве и на Донбассе

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Вместо икон и образов пришлось взять оружие и защищать родную землю. Привычки и потребности украинцев с начала агрессии изменились — сегодня приоритеты стали другими. Но духовность все равно остается на первом месте. Иконописец и военный — две профессии, которые никак не пересекаются — объединились в одном лице конкретного человека.

Как удается совмещать военную службу и искусство в эксклюзивном интервью журналисту Новини.LIVE рассказал военный ВМС ВСУ Андрей Цимко.

Променял кисть на винтовку

В студию военный пришел со всей утварью для написания икон: кисти, материалы, книги и, собственно, сами работы — пара ликов святых и очертания будущей иконы. Последняя — это то, что постепенно дописывает матрос Андрей между службой в стране. Место для мастерской найти трудно, но и времени очень мало.

"Все осталось в Ровно, я оттуда родом. Там все мои основные работы и мастерская, к тому же я расписывал храмы в свою службу в военно-морских силах Украины. Эти иконы — брачные, написал для нас с женой. В планах закончить лик Иисуса, все нет времени", — рассказывает военный.

Еще три года назад Андрей и не догадывался, что после семинарии на западе Украины жизнь забросит его в Одессу. И хотя до 24 февраля заниматься любимым делом еще как-то получалось, то во время войны в руки кисти почти не берет. Мужчина вспоминает, в разгар агрессии оказался в шаге от смерти — его спасательный корабль "Александр Охрименко" был на ремонте в Николаеве.

В шаге от смерти

"Мы зашли в судоремонтный завод еще до вторжения, застали его там. В апреле, когда нашлась возможность выйти из Николаева, возле Очакова нас заметили российские истребители. Экипажу дали приказ подготовить гидрокостюмы, потому что нас должны были атаковать. Было понятно, что нашу радиолокационную технику" видели, но что-то пошло не так, и мы уцелели", — говорит Андрей Цимко.

Чудо спасало военного не в первый раз. На боевой задаче в Донецкой области отряд Андрея работал несколько месяцев. За это время враг подходил очень близко, всего в 850 метрах. Но военный моряк говорит, что вместе с собратьями их защищала высшая сила, пряча то в непроглядный туман, то вовремя отводя от разбросанных мин.

"Было страшно, когда танками прорывали оборону. Ты смотришь врагу почти в глаза. Потери на фронте огромные. В самых горячих точках очень не хватает капелланов, что понятно, ведь смерть там наступает на пятки. Но людям надо верить и с кем молиться", — признается мужчина.

Военный в коллекцию собственноручно написанных икон ставит небольшое изображение Креста на старом клочке шпона. Ее и еще одну после специального задания на Донбассе он забрал в Одессу. Мужчина мечтает, что когда-то этот образ станет украшением его дома.

"Думаю, эти иконы написаны в начале XX века там, на Востоке, два образа кто-то подобрал и оставил в помещении, похожем на хлев. Я спросил нужны ли они ребятам, а те передали мне их. Приятно, что даже во время войны люди сохраняют духовность и веру. Это Христос Вседержитель. Я отреставрирую эти иконы и сделаю новое обрамление. Буду молотиться за ребят, которые отдали свою жизнь за нас", — делится военный.

Краски под ногами

Стоит добавить, что собранные "подарки" с украинской земли, если не занимают ведущее место в доме Андрея, становятся материалами для написания икон. Иконописец показывает камни, которые тот собрал на острове Змеиный. Среди будущих красок: малахит, аквамарин, бирюза и многие другие.

"Остров омывает ионизированная вода, в ней есть серебро. Это особые камни. Я курантом их буду растирать в порошок, а дальше писать, как обычной краской. Главное, что цвета подходят, ведь каждый православный имеет свой цвет, и я стараюсь использовать природные материалы", — рассказывает Андрей Цимко.

Такие лики святых могут охранять военных на фронте, но времени на написание нет. Поэтому матрос Цимко, как верующий, помогает собратьям духовно.

"После войны обязательно пойду в храм. Я понимаю, что каждый квадрат нашей земли залит кровью моих собратьев, которые отстаивают нашу страну. Я считаю, что еще очень долго ее придется отстаивать. Благодарю Бога, что я жив", — добавил в заключение Андрей.

Пример Андрея еще раз показывает, насколько высока духовность у наших воинов. Сегодня главное освободить родную землю от нечисти, а потом можно будет вернуться к любимому делу — написанию икон, с улыбкой на лице на прощание сказал военный.