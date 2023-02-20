Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow За покликом душі та з Божого благословення: Андрій Цимко — шлях від іконописця до військового arrow

За покликом душі та з Божого благословення: Андрій Цимко — шлях від іконописця до військового

20 лютого 2023 18:20
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Війна змінює професії – як іконописець став військовим
Чоловік виконував бойові завдання в Миколаєві та на Донбасі
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Замість ікон та образів довелося взяти зброю та захищати рідну землю. Звички та потреби українців від початку агресії змінилися — сьогодні пріоритети стали іншими. Але духовність все одно залишається на першому місці. Іконописець та військовий — дві професії, які ніяк не перетинаються — об'єдналися в особі однієї конкретної людини.

Як вдається поєднувати військову службу та мистецтво в ексклюзивному інтерв'ю журналісту Новини.LIVE  розповів військовий ВМС ЗСУ Андрій Цимко.  

Читайте також:

Проміняти пензель на гвинтівку 

До студії військовий прийшов з усім начинням для написання ікон: пензлі, матеріали, книги й, власне, самі роботи — пара ликів святих та обриси майбутньої ікони. Остання — це те, що поступово дописує матрос Андрій поміж службою країні. Місце для майстерні знайти важко, але й часу обмаль.

"Все залишилось у Рівному, я звідти родом. Там всі мої основні роботи та майстерня, до того ж я розписував храми до своєї служби у військово-морських силах України. Ці ікони — шлюбні, написав для нас з дружиною. В планах закінчити лик Ісуса, все немає часу", — розповідає військовий. 

 Ще зо три роки тому Андрій й не здогадувався, що після семінарії на заході України життя закине його до Одеси. І хоч до 24 лютого займатися улюбленою справою ще якось виходило, то під час війни до рук пензля майже не бере. Чоловік згадує, у розпал агресії опинився на крок від смерті — його рятувальний корабель "Олександр Охрименко" був на ремонті в Миколаєві.

На крок від смерті

"Ми зайшли до судноремонтного заводу ще до вторгнення, застали його там. У квітні, коли знайшлася можливість вийти з Миколаєва, біля Очакова нас помітили російські винищувачі. Екіпажу дали наказ підготувати гідрокостюми, бо нас мали атакувати. Було зрозуміло, що нашу радіолокаційну техніку росіяни бачили, але щось пішло не так і ми вціліли", — каже Андрій Цимко.

Диво рятувало військового не вперше. На бойовому завданні на Донеччині загін Андрія працював кілька місяців. За цей час ворог підходив дуже близько, всього за 850 метрів. Але військовий моряк каже, що разом з побратимами їх захищала вища сила, яка ховала то в непроглядний туман, то вчасно відводила від розкиданих мін.

"Було страшно, коли танками проривали оборону. Ти дивишся ворогу майже в очі. Втрати на фронті величезні. В найгарячіших точках дуже не вистачає капеланів, що зрозуміло, адже смерть там наступає на п’яти. Але людям треба вірити та з кимось молитися", — зізнається чоловік.

Військовий до колекції власноруч написаних ікон ставить невеличке зображення Хреста на старому клаптику шпону. Її та ще одну після спецзавдання на Донбасі він забрав до Одеси. Чоловік мріє, що колись цей образ стане окрасою його дому. 

"Гадаю, ці ікони написані на початку XX століття. Там, на Сході, два образи хтось підібрав і залишив у приміщенні, схожому на хлів. Я запитав, чи вони потрібні хлопцям, а ті передали мені їх. Приємно, що навіть під час війни люди зберігають духовність та віру. Це Христос Вседержитель. Я відреставрую ці ікони та зроблю нове обрамлення. Молотимусь за хлопців, які віддали своє життя за нас", — ділиться військовий. 

Фарби під ногами 

Варто додати, що зібрані "подарунки" з української землі, якщо не займають чільне місце в оселі Андрія, то стають матеріалами для написання ікон. Чоловік показує камені, які той зібрав на острові Зміїний. Серед майбутніх фарб: малахіт, аквамарин, бірюза та багато інших. 

"Острів омиває іонізована вода, у ній є срібло. Це особливі камені. Я курантом їх розтиратиму на порошок, а далі писатиму, як звичайною фарбою. Головне, що кольори підходять, адже кожне православне свято має свій колір, і я намагаюсь використати природні матеріали", — розповідає Андрій Цимко.

Такі лики святих можуть охороняти військових на фронті, але часу на  написання немає. Тому матрос Цимко, як вірянин, допомагає побратимам духовно.

"Після війни обов’язково піду до храму. Я розумію, що кожен квадрат нашої землі залитий кров’ю моїх побратимів, які відстоюють нашу країну. Я вважаю, що ще дуже довго її доведеться відстоювати. Подякую Богу, що я живий", — додав на останок Андрій.

Приклад Андрія вкотре показує, наскільки висока духовність у наших воїнів. Сьогодні головне звільнити рідну землю від нечисті, а потім можна буде повернутися до улюбленої справи — написання ікон, з усмішкою на обличчі на прощання сказав військовий.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:31 Джо Байден заявив, що путін "помилявся" щодо війни в Україні

18:18 Сергій Ребров у збірній України: про що тренер домовився з УАФ

18:13 "Старий і банда наркоманів": Медведєва порвало через візит Байдена до України

18:04 Анна Трінчер підписала шлюбний договір з чоловіком, блогером Волошиним: хто настояв

18:02 Резніков розповів, коли може відбутися наступний "Рамштайн"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 На Київщині 21 лютого не вимикатимуть світло — ДТЕК

17:53 В Україні повістки видаватимуть під відеозапис, — Гуменюк

17:46 Міноборони рф звинуватило Україну в намірі здійснити радіаційне забруднення своєї території

17:41 Зґвалтували 13-річну дівчину та зняли її на відео: в Одесі суд виніс вирок педофілу

17:40 Метт Деймон вперше прокоментував майбутній кінопроєкт в Україні

Новина з відео

17:09 Девід і Вікторія Бекхем зворушливо привітали молодшого сина з 18-річчям

Новина з відео

15:59 Чарльз III зустрівся з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії

Новина з відео

14:03 "Відчуваємо підтримку": Зеленський поділився кадрами прибуття Байдена до Києва

Новина з відео

13:37 Безпечне море: у бійців ВМС пройшли навчання на протимінному кораблі

Новина з відео

13:03 Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

12:21 Президент США Джо Байден прибув до Києва

Термінова новина

12:05 У Києві на Михайлівській площі помітили Джо Байдена

Новина з відео

10:37 ​​​​​​​Росіяни зосередили на Луганщині велику кількість військ, можливо, під якусь дату, — Гайдай

Новина з відео

10:09 Невже Байден? Центр Києва перекрили, на дорогах помітили кортеж дипломатії США

Новина з відео

09:38 Дев’яті роковини розстрілів на Майдані: в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні

17:00 "Байден несправжній, тривога фальшива!": як реагували в росії на візит президента США до Києва

12:42 АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну

Рік великої війни

10:00 "Кожен може врятувати чиєсь життя": Харківському центру крові потрібно більше донорів

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Ексклюзив

12:00 Як створити готельно-туристичний бізнес під час пандемії Covid і розвинути його під час війни: досвід Poderey Villas

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. БМП

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Актуальне по темі

None 9 Лютий 16:02

"Вагнерівці закінчились, в хід пішли кадрові військові": останні новини з Бахмута

None 2 Січень 12:02

Довелося кинути все — будинок, сім'ю, друзів: 2022 очима переселенця з Херсона

None 21 Вересень 12:12

Новини про "референдуми" та мобілізацію в рф обвалили російські біржі

None 22 Червень 10:55

Стрес, хвороби — все як у людей. Як переживають війну тварини з "гарячих" точок

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB