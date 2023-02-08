В группе риска остаются дети

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Впрочем, зарегистрировано более двух тысяч случаев ОРВИ, из них более половины больных — дети.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.

Всего за неделю ОРВИ и гриппом заболели 2250 одесситов, из которых 63,8% составили дети в возрасте до 17 лет. По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).

Как предотвращать заражение гриппом:

избегать контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;

ограничить посещение мест большого скопления людей;

часто проветривать помещение;

часто мыть руки с мылом;

не касаться глаз, носа или рта немытыми руками;

прикрывать нос и рот при чихании или кашле одноразовой носовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить;

если у человека имеются симптомы гриппа, необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров;

полноценно питаться, высыпаться, избегать переутомления.

Маленькие дети относятся к группе риска, для которой грипп представляет наибольшую опасность. При этом детям прививки против гриппа можно начинать с шести месяцев.

По словам Комаровского, ранее основной причиной частых болезней в холодное время года было длительное и регулярное пребывание в закрытом помещении с сухим воздухом. Считалось, что это оказывает негативное влияние на местный иммунитет и, как следствие, его способность защищать организм.

Отметим, что с начала 2023 года в Одессе зарегистрирован 601 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из них, к сожалению, есть и 14 летальных исходов. Больше всего фиксируют заражение именно у взрослого населения.