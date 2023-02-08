За неделю ОРВИ и гриппом заболели 2250 одесситов: как уберечься
За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Впрочем, зарегистрировано более двух тысяч случаев ОРВИ, из них более половины больных — дети.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.
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Всего за неделю ОРВИ и гриппом заболели 2250 одесситов, из которых 63,8% составили дети в возрасте до 17 лет. По мониторингу вирусологических исследований наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа типа А и вирусов негриппозной природы (парагрипп, аденовирус, риновирус и т.п.).
Как предотвращать заражение гриппом:
- избегать контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;
- ограничить посещение мест большого скопления людей;
- часто проветривать помещение;
- часто мыть руки с мылом;
- не касаться глаз, носа или рта немытыми руками;
- прикрывать нос и рот при чихании или кашле одноразовой носовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить;
- если у человека имеются симптомы гриппа, необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров;
- полноценно питаться, высыпаться, избегать переутомления.
Маленькие дети относятся к группе риска, для которой грипп представляет наибольшую опасность. При этом детям прививки против гриппа можно начинать с шести месяцев.
По словам Комаровского, ранее основной причиной частых болезней в холодное время года было длительное и регулярное пребывание в закрытом помещении с сухим воздухом. Считалось, что это оказывает негативное влияние на местный иммунитет и, как следствие, его способность защищать организм.
Отметим, что с начала 2023 года в Одессе зарегистрирован 601 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из них, к сожалению, есть и 14 летальных исходов. Больше всего фиксируют заражение именно у взрослого населения.