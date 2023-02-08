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За тиждень на ГРВІ та грип захворіли 2250 одеситів: як вберегтись

8 лютого 2023 14:36
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За тиждень на ГРВІ та грип захворіли 2250 одеситів
В групі ризику залишаються діти
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі збільшилась в порівнянні з попереднім тижнем. Втім, зареєстровано понад дві тисячі випадків ГРВІ, з них більш як половина хворих — діти. 

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

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Всього за тиждень  на ГРВІ та грип захворіли 2250 одеситів, з яких 63,8% склали діти віком до 17 років. За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, риновірус тощо). 

Як запобігати зараженню грипом:

  • уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції; 
  • обмежити відвідини місць великого скупчення людей; 
  • часто провітрювати приміщення; 
  • часто мити руки з милом; 
  • не торкатися очей, носа або рота немитими руками; 
  • прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути; 
  • якщо у людини наявні симптоми грипу, необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів; 
  • повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми. 

Маленькі діти належать до групи ризику, для якої грип становить найбільшу небезпеку. При цьому дітям щеплення проти грипу можна розпочинати з шести місяців.

За словами Комаровського, раніше основною причиною частих хвороб у холодну пору року було довге й регулярне перебування у закритому приміщенні з сухим повітрям. Вважалося, що це негативно впливає на місцевий імунітет і, як наслідок, його здатність захищати організм.

Зазначимо, що з початку 2023 року в Одесі зареєстровано 601 лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з них, на жаль, є й 14 летальних випадків. Найбільше фіксують зараження саме у дорослого населення.

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