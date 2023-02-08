За тиждень на ГРВІ та грип захворіли 2250 одеситів: як вберегтись
За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі збільшилась в порівнянні з попереднім тижнем. Втім, зареєстровано понад дві тисячі випадків ГРВІ, з них більш як половина хворих — діти.
Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
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Всього за тиждень на ГРВІ та грип захворіли 2250 одеситів, з яких 63,8% склали діти віком до 17 років. За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, риновірус тощо).
Як запобігати зараженню грипом:
- уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;
- обмежити відвідини місць великого скупчення людей;
- часто провітрювати приміщення;
- часто мити руки з милом;
- не торкатися очей, носа або рота немитими руками;
- прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;
- якщо у людини наявні симптоми грипу, необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів;
- повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми.
Маленькі діти належать до групи ризику, для якої грип становить найбільшу небезпеку. При цьому дітям щеплення проти грипу можна розпочинати з шести місяців.
За словами Комаровського, раніше основною причиною частих хвороб у холодну пору року було довге й регулярне перебування у закритому приміщенні з сухим повітрям. Вважалося, що це негативно впливає на місцевий імунітет і, як наслідок, його здатність захищати організм.
Зазначимо, що з початку 2023 року в Одесі зареєстровано 601 лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з них, на жаль, є й 14 летальних випадків. Найбільше фіксують зараження саме у дорослого населення.