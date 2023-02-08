В групі ризику залишаються діти

За минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі збільшилась в порівнянні з попереднім тижнем. Втім, зареєстровано понад дві тисячі випадків ГРВІ, з них більш як половина хворих — діти.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Всього за тиждень на ГРВІ та грип захворіли 2250 одеситів, з яких 63,8% склали діти віком до 17 років. За моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу типу А та вірусів негрипозної природи (парагрип, аденовірус, риновірус тощо).

Як запобігати зараженню грипом:

уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції;

обмежити відвідини місць великого скупчення людей;

часто провітрювати приміщення;

часто мити руки з милом;

не торкатися очей, носа або рота немитими руками;

прикривати ніс і рот при чханні або кашлі одноразовою носовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно викинути;

якщо у людини наявні симптоми грипу, необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів;

повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми.

Маленькі діти належать до групи ризику, для якої грип становить найбільшу небезпеку. При цьому дітям щеплення проти грипу можна розпочинати з шести місяців.

За словами Комаровського, раніше основною причиною частих хвороб у холодну пору року було довге й регулярне перебування у закритому приміщенні з сухим повітрям. Вважалося, що це негативно впливає на місцевий імунітет і, як наслідок, його здатність захищати організм.

Зазначимо, що з початку 2023 року в Одесі зареєстровано 601 лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з них, на жаль, є й 14 летальних випадків. Найбільше фіксують зараження саме у дорослого населення.