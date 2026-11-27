Полицейский держит изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесском районе чиновника сельского совета задержали при получении 17 тысяч долларов. За эти деньги он обещал помочь с арендой земли у лимана и оформлением документов для строительства базы отдыха. На участке планировалось построить 16 домов и солнечную электростанцию. Теперь мужчине грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.

Реклама

Взятка за землю

По данным следствия, к чиновнику, занимавшему должность заведующего сектором государственного архитектурно-строительного контроля одного из сельских советов Одесского района, обратился знакомый предприниматель. Мужчина планировал реализовать рекреационный проект и построить у одного из лиманов базу отдыха на 16 домов с солнечной электростанцией. Чиновник предложил предпринимателю конкретный земельный участок на побережье вблизи одного из сел района. При этом он пояснил, что для получения земли в аренду, оформления необходимой документации и последующего строительства нужно заплатить немалую сумму.

По версии следствия, деньги предназначались не только самому чиновнику, но и депутатам, а также другим сотрудникам сельского совета. Часть средств также должна была быть передана специализированному предприятию, занимающемуся подготовкой технической документации. В общей сложности за решение вопроса мужчина требовал 17 тысяч долларов. Правоохранители задержали его в одном из ресторанов после получения неправомерной выгоды.

Какое наказание грозит

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о получении должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере для себя и третьего лица за использование служебного положения. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Также санкция статьи предусматривает запрет занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью сроком до трех лет и конфискацию имущества.

Читайте также:

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Другие земельные схемы

В Одесском районе правоохранители также разоблачили чиновницу сельского совета, которая вымогала 30 тысяч долларов за оформление земельного участка в частную собственность. Речь идет о коммунальной земле площадью 0,0988 га, которую местный житель сначала взял в аренду для строительства, а впоследствии решил приватизировать. По данным следствия, начальница одного из отделов сельсовета, ответственная за земельные вопросы, предложила помочь с оформлением участка за деньги. Мужчина обратился к правоохранителям, которые зафиксировали действия чиновницы. Ее задержали после получения всей суммы.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Суд поместил её под стражу с возможностью внесения залога в размере более 1 миллиона гривен. Если вина будет доказана, ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что одесситу за деньги оформляли фиктивное трудоустройство и командировки мужчинам, что давало отсрочку от мобилизации и возможность выехать за границу. «Бронь» стоила до 8 000 долларов, командировка — до 10 000 долларов, а за незаконную переправку через границу — до 15 000 долларов. Делик с сообщниками также взимал ежемесячную плату в размере 10 тыс. грн с "клиентов" за "обслуживание" схемы.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили чиновника Госпродпотребслужбы, которого подозревают в вымогательстве 5 тысяч долларов у предпринимателей. По версии следствия, он обещал не препятствовать их работе во время проверок, а в случае отказа платить угрожал блокировкой деятельности и изъятием товара.