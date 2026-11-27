Поліцейський тримає вилучені гроші. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеському районі посадовця сільської ради затримали під час отримання 17 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв допомогти з орендою землі біля лиману та оформленням документів для будівництва бази відпочинку. На ділянці планували звести 16 будинків і сонячну електростанцію. Тепер чоловікові загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Хабар за землю

За даними слідства, до посадовця, який обіймав посаду завідувача сектору державного архітектурно-будівельного контролю однієї із сільських рад Одеського району, звернувся знайомий підприємець. Чоловік планував реалізувати рекреаційний проєкт і побудувати біля одного з лиманів базу відпочинку на 16 будинків із сонячною електростанцією. Посадовець запропонував підприємцю конкретну земельну ділянку на узбережжі поблизу одного із сіл району. Водночас він пояснив, що для отримання землі в оренду, оформлення необхідної документації та подальшого будівництва потрібно заплатити чималу суму.

За версією слідства, гроші призначалися не лише самому посадовцю, а й депутатам та іншим працівникам сільської ради. Частину коштів також мали передати спеціалізованому підприємству, яке виготовляє технічну документацію. Загалом за вирішення питання чоловік вимагав 17 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його в одному з ресторанів після отримання неправомірної вигоди.

Яке покарання загрожує

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе та третьої особи за використання службового становища. Якщо вину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Також санкція статті передбачає заборону обіймати певні посади або займатися окремою діяльністю строком до трьох років і конфіскацію майна.

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Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Інші земельні схеми

В Одеському районі правоохоронці також викрили посадовицю сільської ради, яка вимагала 30 тисяч доларів за оформлення земельної ділянки у приватну власність. Йдеться про комунальну землю площею 0,0988 га, яку місцевий житель спочатку взяв в оренду для будівництва, а згодом вирішив приватизувати. За даними слідства, начальниця одного з відділів сільради, відповідальна за земельні питання, запропонувала допомогти з оформленням ділянки за гроші. Чоловік звернувся до правоохоронців, які задокументували дії посадовиці. Її затримали після отримання всієї суми.

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Суд відправив її під варту з можливістю внесення застави понад 1 мільйон гривень. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади строком до трьох років. Досудове розслідування триває.

Раніше ми повідомляли, що одесит за гроші оформлювали фіктивну працевлаштованість та відрядження чоловікам, що давало відстрочку від мобілізації та можливість виїхати за кордон. "Бронь" коштувала до 8 000 доларів, відрядження — до 10 000 доларів, а за незаконне переправлення через кордон — до 15 000 доларів. Ділок зі спільниками також стягували щомісячну плату по 10 тис. грн з "клієнтів" за "обслуговування" схеми.

Також ми писали, що на Одещині викрили посадовця Держпродспоживслужби, якого підозрюють у вимаганні 5 тисяч доларів від підприємців. За версією слідства, він обіцяв не перешкоджати їхній роботі під час перевірок, а в разі відмови платити погрожував блокуванням діяльності та вилученням товару.