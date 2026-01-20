Пробки на трассе Одесса-Рени 20 января: где лучше объехать

Заблокирована дорога в Молдову — где пробки на трассе Одесса-Рени
Во вторник, 20 января, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки, которые затруднили движение транспорта. Самая тяжелая ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой, где проезд транспортных средств существенно замедлился. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки, выбирать объездные пути и регулярно проверять информацию о состоянии дорог.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Движение в направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднено. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, возле НПП Нижнеднестровский и перед пунктом пропуска на границе с Молдовой. По текущей информации, время в пути составляет около 1 часа 17 минут.
Пробки в направлении Орловки
Путь к паромной переправе в Орловке пока свободен — движение транспорта проходит без пробок и задержек. Зато проблемы наблюдаются на подъездах к транзитному пункту с Молдовой, где время в пути может достигать более четырех часов.
Пробки до Рени
На пункте пропуска "Рени - Джюрджюлешть" пробок пока нет. В то же время на подъездах к КПП "Паланка" наблюдаются очереди, из-за чего время в пути может достигать около 4 часов 30 минут. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседней страны, но его продолжительность превышает 5 часов.
