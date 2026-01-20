Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Заблокирована дорога в Молдову — где пробки на трассе Одесса-Рени

Заблокирована дорога в Молдову — где пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 15:24
Пробки на трассе Одесса-Рени 20 января: где лучше объехать
Очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Во вторник, 20 января, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки, которые затруднили движение транспорта. Самая тяжелая ситуация наблюдается на подъездах к границе с Молдовой, где проезд транспортных средств существенно замедлился. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки, выбирать объездные пути и регулярно проверять информацию о состоянии дорог.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Движение в направлении КПП "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднено. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, возле НПП Нижнеднестровский и перед пунктом пропуска на границе с Молдовой. По текущей информации, время в пути составляет около 1 часа 17 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Путь к паромной переправе в Орловке пока свободен — движение транспорта проходит без пробок и задержек. Зато проблемы наблюдаются на подъездах к транзитному пункту с Молдовой, где время в пути может достигать более четырех часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени - Джюрджюлешть" пробок пока нет. В то же время на подъездах к КПП "Паланка" наблюдаются очереди, из-за чего время в пути может достигать около 4 часов 30 минут. Существует также альтернативный маршрут, который почти полностью проходит через территорию соседней страны, но его продолжительность превышает 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, в каких подержанных автомобилях есть скрытые зоны с ржавчиной. Также мы писали о том, какая модель Toyota самая недооцененная.

Одесса граница КПП дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации