Затори на трасі Одеса-Рені 20 січня: де краще об'їхати

Черги на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У вівторок, 20 січня, на трасі Одеса-Рені утворилися значні затори, що ускладнили рух транспорту. Найважча ситуація спостерігається на під’їздах до кордону з Молдовою, де проїзд транспортних засобів суттєво сповільнився. Водіям рекомендують заздалегідь планувати поїздки, обирати об’їзні шляхи та регулярно перевіряти інформацію про стан доріг.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Рух у напрямку КПП "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнено. Затори спостерігаються на виїзді з Одеси, біля НПП Нижньодністровський та перед пунктом пропуску на кордоні з Молдовою. За поточною інформацією, час у дорозі становить близько 1 години 17 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Шлях до паромної переправи в Орлівці наразі вільний — рух транспорту проходить без заторів і затримок. Натомість проблеми спостерігаються на під’їздах до транзитного пункту з Молдовою, де час у дорозі може сягати понад чотири години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" заторів наразі немає. Водночас на під’їздах до КПП "Паланка" спостерігаються черги, через що час у дорозі може сягати близько 4 годин 30 хвилин. Існує також альтернативний маршрут, який майже повністю проходить через територію сусідньої країни, але його тривалість перевищує 5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

