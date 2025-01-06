ТЦК может мобилизовать забронированных работников

Работники ТЦК за работой. Фото: иллюстративное/соцсети

В ТЦК могут аннулировать отсрочку от военной службы забронированному работнику. Демобилизовать человека в таком случае практически невозможно.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.

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Что произошло

Политик обратился в Николаевский областной ТЦК относительно незаконной, по его мнению, мобилизации забронированного работника. В ответе учреждение отметило, что действует в рамках действующего законодательства, но служащие, которые принимали решение об отмене отсрочки, не учли, что мужчина работает на критически важном предприятии.

Ответ ТЦК. Фото: Александр Федиенко

Ответ ТЦК. Фото: Александр Федиенко

"Проблематика всей этой истории, что теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критически важного работника. А вся система бронирования доверие от предприятий, которые в рамках действующего законодательства бронируют критически важных работников", — говорит Александр Федиенко.

Ранее мы сообщали, как действовать в случае, если ТЦК не вносит данные по бронированию. Также мы рассказывали, что изменилось в системе бронирования работников в 2025 году.