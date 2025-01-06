ТЦК может мобилизовать забронированных работников

Забронированных тоже могут мобилизовать — Николаевский ТЦК
В ТЦК могут аннулировать отсрочку от военной службы забронированному работнику. Демобилизовать человека в таком случае практически невозможно.
Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.
Что произошло
Политик обратился в Николаевский областной ТЦК относительно незаконной, по его мнению, мобилизации забронированного работника. В ответе учреждение отметило, что действует в рамках действующего законодательства, но служащие, которые принимали решение об отмене отсрочки, не учли, что мужчина работает на критически важном предприятии.
"Проблематика всей этой истории, что теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критически важного работника. А вся система бронирования доверие от предприятий, которые в рамках действующего законодательства бронируют критически важных работников", — говорит Александр Федиенко.
Ранее мы сообщали, как действовать в случае, если ТЦК не вносит данные по бронированию. Также мы рассказывали, что изменилось в системе бронирования работников в 2025 году.
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