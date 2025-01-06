ТЦК може мобілізувати заброньованих працівників

Працівники ТЦК за роботою. Фото: ілюстративне/соцмережі

У ТЦК можуть анулювати відстрочку від військової служби заброньованому працівнику. Демобілізувати людину у такому разі практично неможливо.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

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Що сталося

Політик звернувся до Миколаївського обласного ТЦК щодо незаконної, на його думку, мобілізації заброньованого працівника. У відповіді установа зазначила, що діє в межах чинного законодавства, але посадовці, які ухвалювали рішення про скасування відстрочки, не врахували, що чоловік працює на критично важливому підприємстві.

Відповідь ТЦК. Фото: Олександр Федієнко

Відповідь ТЦК. Фото: Олександр Федієнко

"Проблематика всієї цієї історії що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника. А вся система бронювання довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників", — говорить Олександр Федієнко.

Раніше ми повідомляли, як діяти у разі, якщо ТЦК не вносить дані щодо бронювання. Також ми розповідали, що змінилося у системі бронювання працівників у 2025 році.