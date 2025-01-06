ТЦК може мобілізувати заброньованих працівників

Заброньованих теж можуть мобілізувати — Миколаївський ТЦК
У ТЦК можуть анулювати відстрочку від військової служби заброньованому працівнику. Демобілізувати людину у такому разі практично неможливо.
Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко.
Що сталося
Політик звернувся до Миколаївського обласного ТЦК щодо незаконної, на його думку, мобілізації заброньованого працівника. У відповіді установа зазначила, що діє в межах чинного законодавства, але посадовці, які ухвалювали рішення про скасування відстрочки, не врахували, що чоловік працює на критично важливому підприємстві.
"Проблематика всієї цієї історії що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника. А вся система бронювання довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників", — говорить Олександр Федієнко.
Раніше ми повідомляли, як діяти у разі, якщо ТЦК не вносить дані щодо бронювання. Також ми розповідали, що змінилося у системі бронювання працівників у 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!