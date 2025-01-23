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Задушил собаку из-за лая — жителю Одесчины грозит тюрьма

23 января 2025 13:44
Рвачова Анастасия - редактор
В Одесской области будут судить мужчину, который издевался над собакой
Преступник на допросе у правоохранителей. Фото: Нацполиция
Рвачова Анастасия - редактор

В Николаевской громаде Одесской области произошел случай жестокого обращения с животным. 22 января 39-летняя местная жительница сообщила полиции, что сосед задушил ее французского бульдога, когда песик залаял на него.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

По предварительным данным, 29-летний мужчина пришел по делам к соседке. Пока ждал ее во дворе, он якобы разозлился из-за лая собаки и задушил ее. После этого мужчина положил тело пса на диван на террасе, дождался хозяйки, поговорил с ней и ушел. Женщина нашла своего любимца уже мертвым после его визита.

Какое наказание грозит

На мужчину открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины. Ему грозит до трех лет заключения. Сейчас идет сбор доказательств и установление всех обстоятельств.

Напомним, мы писали о самых популярных видах собак.

Также мы сообщали о том, какая порода кота наиболее популярна.

Одесса животные полиция Одесская область Новости Одессы собака преступление домашние питомцы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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