В Одесской области будут судить мужчину, который издевался над собакой

Преступник на допросе у правоохранителей. Фото: Нацполиция

В Николаевской громаде Одесской области произошел случай жестокого обращения с животным. 22 января 39-летняя местная жительница сообщила полиции, что сосед задушил ее французского бульдога, когда песик залаял на него.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

По предварительным данным, 29-летний мужчина пришел по делам к соседке. Пока ждал ее во дворе, он якобы разозлился из-за лая собаки и задушил ее. После этого мужчина положил тело пса на диван на террасе, дождался хозяйки, поговорил с ней и ушел. Женщина нашла своего любимца уже мертвым после его визита.

Какое наказание грозит

На мужчину открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 УК Украины. Ему грозит до трех лет заключения. Сейчас идет сбор доказательств и установление всех обстоятельств.

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