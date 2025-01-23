В Одеській області судитимуть чоловіка, який знущався над собакою

Злочинець на допиті у правоохоронців. Фото: Нацполіція

У Миколаївській громаді Одеської області стався випадок жорстокого поводження з твариною. 22 січня 39-річна місцева жителька повідомила поліцію, що сусід задушив її французького бульдога, коли песик загавкав на нього.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

За попередніми даними, 29-річний чоловік прийшов у справах до сусідки. Поки чекав її у дворі, він нібито розлютився через гавкіт собаки та задушив його. Після цього чоловік поклав тіло пса на диван на терасі, дочекався господині, поговорив із нею та пішов. Жінка знайшла свого улюбленця вже мертвим після його візиту.

Яке покарання загрожує

На чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 КК України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. Наразі триває збір доказів та встановлення всіх обставин.

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