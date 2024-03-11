Угроза баллистики — в Одессе и области снова раздается сигнал воздушной тревоги

Баллистические ракеты. Фото: росСМИ

Воздушная тревога звучит в Одессе и в Одесской области сегодня, 11 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины .

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в южных, центральных и восточных областях Украины. А именно тревога раздается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Также на карте красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и временно оккупированный Крым.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Напомним, что в ночь на 11 марта вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесщины — 10 ударных беспилотников удалось сбить. Не обошлось без попаданий — поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания.



Также мы писали, что по состоянию на сегодня, по состоянию на сегодня, 11 марта, оккупанты продолжают держать снаряженные ракетоносители в пунктах базирования. Несмотря на то, что уже около недели Россия не выводит корабли на чередование акваторией Черного моря, движение вражеских кораблей по морю усилилось.