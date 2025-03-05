Сколько кораблей РФ в море — угроза для Одесской области

Ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: dailylviv

Российские ракетоносители продолжают создавать угрозу в акватории Средиземного моря. Сегодня утром, 5 марта, РФ снова вывела на патрулирование четыре носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море пока нет российских военных кораблей. Однако в Средиземном зафиксировали 4 судна РФ, 3 из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В акватории Азовского моря активности российского флота также не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море зашел один корабль, который направлялся в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ ни одного судна не зашло. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько целей ночью сбила ПВО. А также о поврежденных обстрелом школе и садике.