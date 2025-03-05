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Загроза для Одещини — кораблі РФ на патрулюванні

5 березня 2025 11:08
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Скільки кораблів РФ у морі — загроза для Одещини
Ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: dailylviv
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Російські ракетоносії продовжують створювати загрозу в акваторії  Середземного моря. Сьогодні зранку, 5 березня, РФ знову вивела на патрулювання чотири носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі немає російських військових кораблів. Проте у Середземному зафіксували 4 судна РФ, 3 з яких є носіями 26 крилатих ракет. В акваторії Азовського моря активності російського флоту також не зафіксовано.

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Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря зайшов один корабель, який прямував у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ жодного судна не зайшло. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки цілей вночі збила ППО. А також про пошкоджені обстрілом школу та садок.

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