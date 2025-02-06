Сколько кораблей РФ в морях - угроза

Российский военный корабль. Фото иллюстративное: facebook.com/Taclbery

Российские военные корабли продолжают создавать угрозу в акваториях Черного и Средиземного морей. Сегодня, 6 февраля, враг снова вывел на рейды три носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находится один корабль РФ, который может сразу выпустить до четырех крылатых ракет. В акватории Азовского моря активности врага не зафиксировали. В Средиземном море зафиксировали шесть судов России, на двух из которых 22 "Калибры".

Движение по Керченскому проливу

В Черное море за сутки в интересах РФ прошли Керченским проливом 6 судов, из которых 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Азовское — 7 судов, 6 из которых двигались со стороны Турции.

Напомним, мы недавно писали о новых дронах ВСУ. А также о военных, вернувшихся из плена.