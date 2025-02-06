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Загроза для Одещини — російські кораблі на рейді в Чорному морі

6 лютого 2025 10:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Скільки кораблів РФ в морях - загроза
Російський військовий корабель. Фото ілюстративне: facebook.com/Taclbery
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Російські військові кораблі продовжують створювати загрозу в акваторіях Чорного та Середземного морів. Сьогодні, 6 лютого, ворог знову вивев на рейди три носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному морі наразі перебуває один корабель РФ, який може одразу випустити до чотирьох крилатих ракет. В акваторії Азовського активності ворога не зафіксовано. У Середземному морі зафіксували шість суден Росії, на двох з яких 22 "Калібри".

Рух Керченською протокою

До Чорного моря за добу в інтересах РФ пройшли Керченською протокою 6 суден, з яких 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського — 7 суден, 6 з яких рухались зі сторони Туреччини.

Нагадаємо, ми нещодавно писали про нові дрони ЗСУ. А також про військових, що повернулися з полону

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