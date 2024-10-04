Сколько кораблей вывели россияне у моря 4 октября

Российский корабль в море. Фото: росСМИ

По состоянию на пятницу, 4 октября, в Черном море дежурит российский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Он способен наносить удары по территории Украины, в частности по Одесской области.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.

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Ракетоносители в Черном море

В Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Ракетоносители Черноморского флота России

Основными ракетными кораблями российского флота в Черном море есть малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, ночью одесситы слышали взрывы.

Также стало известно, зачем россияне атаковали гражданское судно в Черном море.