Стало відомо, навіщо росіяни стріляли по судну з зерном у Чорному морі

Судно, в яке влучила російська ракета. Фото: Telegrаm/Володимир Зеленський

Російські військові 11 вересня обстріляли цивільне судно з вантажем пшениці у Чорному морі. У британській розвідці вважають, що окупанти схибили, бо боялись ураження українською ракетою.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

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За даними британської розвідки, російські пілоти Ту-22М3 неправильно визначили свою ціль, адже хотіли швидше покинути район запуску, щоб їх не збила українська ракета "земля-повітря". До того ж, далася взнаки якість російської військової техніки.

Повідомлення Міністерства оборони Великої Британії

"Малоймовірно, що судно було передбачуваною ціллю для цієї місії та, ймовірно, було уражене через погані процедури наведення російськими пілотами, які використовували застарілий боєприпас", — йдеться у повідомленні.

Зерно під ударом

Зазначимо, російська ракета влучила у цивільне судно, завантажене понад 26 тис. тонн зерна, яке прямувало до Єгипту. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Згодом, 20 вересня уламки російської ракети пошкодили ще одне судно, під прапором Антігуа. Поранення отримали четверо цивільних. На борту перебували українські моряки.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня росіяни обстріляли Одещину десятками дронів.

Напередодні окупанти атакували Ізмаїльський район. Двоє людей отримали поранення.