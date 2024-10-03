Стало известно, зачем россияне стреляли по судну с зерном в Черном море

Судно, в которое попала российская ракета. Фото: Telegrаm/Владимир Зеленский

Российские военные 11 сентября обстреляли гражданское судно с грузом пшеницы в Черном море. В британской разведке считают, что оккупанты промахнулись, потому что боялись поражения украинской ракетой.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

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По данным британской разведки, российские пилоты Ту-22М3 неправильно определили свою цель, так как хотели поскорее покинуть район запуска, чтобы их не сбила украинская ракета "земля-воздух". К тому же, сказалась качество российской военной техники.

Сообщение Министерства обороны Великобритании

"Маловероятно, что судно было предполагаемой целью для этой миссии и, вероятно, было поражено из-за плохих процедур наведения российскими пилотами, которые использовали устаревший боеприпас", — говорится в сообщении.

Зерно под ударом

Отметим, российская ракета попала в гражданское судно, загруженное более 26 тыс. тонн зерна и следовавшее в Египет. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Впоследствии, 20 сентября обломки российской ракеты повредили еще одно судно под флагом Антигуа. Ранения получили четверо гражданских. На борту находились украинские моряки.

Напомним, в ночь на 3 октября россияне обстреляли Одесчину десятками дронов.

Накануне оккупанты атаковали Измаильский район. Два человека получили ранения.