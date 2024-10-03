Вночі росіяни атакували Одещину — подробиці

Уламок російського дрона. Фото: Ілюстративне/Одеська облпрокуратура

У ніч проти 3 жовтня російські окупанти знову атакували Одещину "шахедами". На щастя, обійшлося без постраждалих. Але частина мешканців області лишилася без світла.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Один з дронів впав на кладовище у Березівському районі. Інший при падінні пошкодив лінії електропередач. Понад 2 тис. абонентів у Березівському районі залишилися без світла.

"Наші енергетики з ночі працюють без перерви і вже заживили більше трьох тисяч абонентів. Працюватимуть і надалі, поки світло не зʼявиться у кожній домівці", — говорить Олег Кіпер.

Відзначимо, що повітряна тривога в Одесі лунала з 23:18 до 02:17. За повідомленням Повітряних сил, українська ППО збила 78 ворожих ударних БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, ворог вивів у Чорне море корабель-носій ракет "Калібр".

Вчора росіяни атакували Ізмаїльський район. Двоє людей отримали поранення.