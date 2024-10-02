Скільки кораблів вивели росіяни у моря 2 жовтня

Російський військовий корабель. Фото: росЗМІ

Станом на середу, 2 жовтня, у Чорному морі чатує російський корабель-ракетоносій, оснащений крилатими ракетами "Калібр". Він здатен завдавати ударів по території України, зокрема по Одещині.

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.

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Ракетоносії у Чорному морі

в Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 2 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Ракетоносії Чорноморського флоту Росії

Основними ракетними кораблями російського флоту у Чорному морі є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще жодного разу не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

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