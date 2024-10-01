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Наш біль — одеситам розповіли про 86 днів оборони Маріуполя

1 жовтня 2024 17:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі відкрилася виставка, присвячена обороні Маріуполя
Відвідувачки виставки "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У День захисників і захисниць України в Одесі відкрилася виставка, присвячена 86 дням героїчної оборони Маріуполя. Літопис створили самі оборонці та мешканці міста. 

На виставці побували журналісти Новини.LIVE.

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Шанс для інших міст

Один з організаторів виставки Микола Осадченко розповідає, що люди, які самі пережили облогу Маріуполя, ділилися своїми речами і спогадами. Тому робота над експозицією тривала досить довго, і закінчилася якраз у річницю закінчення оборони міста. 

"Ця виставка спрямована на те, щоб показувати всім і в нашій країні, і за кордоном, що було насправді в Маріуполі. Тобто, це було героїчно, тому що 86 днів дали іншим містам на те, щоб вони підготувалися. Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, Одеса, Київ — всі міста за ці 86 днів, поки ми стримували це все там, вони готувалися, і це був шанс. І цим шансом, слава Богу, скористалися", — каже Микола Осадченко. 

Маріуполь — це наша біль

На відкриття прийшли також родичі і близькі захисників, які вже понад два роки перебувають у російському полоні.

"Мій наречений, він повністю пройшов всю оборону Маріуполя, від самого початку до самого кінця. І також у травні, як і всі хлопці, вийшов у полон. І тому для мене Маріуполь — це мій біль. І я сама з міста Бердянськ, це поруч з Маріуполем. І в Маріуполі ми були часто, і мій наречений там служив. Це місто для мене дуже важливе, і дуже це все було болюче переживати", — розповідає одна з відвідувачок.

Наш біль — одеситам розповіли про 86 днів оборони Маріуполя - фото 1
Наречена захисника Маріуполя. Фото: Новини.LIVE

За її словами, виставка дуже важлива, адже нагадує не тільки про минуле, але й про сьогодення — про те, що чимало захисників Маріуполя досі у руках ворога.

"Мій наречений засуджений на 22 роки, його засудили в "ДНР" за оборону Маріуполя. Дуже багато наших хлопців з ЗСУ, на жаль, засуджені", — говорить дівчина. 

В Одесі виставка триватиме до 7 жовтня. Потім експонати поїдуть в інше місто, у яке саме — поки не розголошують.

Зазначимо, що журналісти Новини.LIVЕ підготували фоторепортаж з виставки пам'яті оборони Маріуполя.

Нагадаємо також, що сьогодні на Алеї Героїв у Одесі з'явилися нові імена.

Одеса Маріуполь виставки День захисників і захисниць України Новини Одеси

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