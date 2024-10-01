Виставка в Одесі про оборону Маріуполя — фоторепортаж Новини.LIVE

Виставка в Одесі "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Одесі у парку Шевченка до Дня захисників і захисниць відкрили виставку "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Там можна побачити ключові події захисту міста.

Виставку в Одесі дивіться у фоторепортажі від Новини.LIVE.

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Виставка в Одесі "М86 — Літопис оборони Маріуполя"

Відомо, що вперше інсталяцію презентували на Софійській площі у Києві 20 травня.

На урочистому відкритті були присутні також родичі загиблих захисників. Учасники вшанували пам'ять полеглих воїнів.

Виставка в Одесі "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виставка в Одесі "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виставка в Одесі "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виставка в Одесі "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виставка в Одесі "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виставка в Одесі "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виставка в Одесі "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виставка в Одесі "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виставка в Одесі "М86 — Літопис оборони Маріуполя". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 1 / 9

Нагадаємо, в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Урочистості відбулися і в Одесі. До Алеї Героїв у парку Шевченка прийшли сотні людей.

Також міський голова Одеси Геннадій Труханов запевнив, що місто надає усю можливу підтримку Збройним силам України. Йдеться як про допомогу бійцям на фронті, так і про соціальні програми для їхніх родин та ветеранів.