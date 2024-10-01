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Выставка обороны Мариуполя в Одессе — фоторепортаж Новини.LIVE

1 октября 2024 16:08
Юлия Браславская - Фотокорреспондент
Юлия Браславская
Фотокорреспондент
Выставка в Одессе об обороне Мариуполя — фоторепортаж Новини.LIVE
Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Юлия Браславская - Фотокорреспондент
Юлия Браславская
Фотокорреспондент

В Одессе в парке Шевченко ко Дню защитников и защитниц открыли выставку "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Там можно увидеть ключевые события защиты города.

Выставку в Одессе смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя"

Известно, что впервые инсталляцию презентовали на Софийской площади в Киеве 20 мая.

На торжественном открытии присутствовали также родственники погибших защитников. Участники почтили память павших воинов. 

  • Выставка в Одессе
    Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
  • Выставка обороны Мариуполя в Одессе - фоторепортаж Новини.LIVE
    Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
  • Выставка ко дню защитников и защитниц в Одессе
    Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
  • Выставка обороны Мариуполя в Одессе
    Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
  • В Одессе открыли выставку обороны Мариуполя
    Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
  • Выставка обороны Мариуполя в Одессе 1 октября
    Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
  • Выставка в Одессе
    Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
  • М86 - Летопись обороны Мариуполя
    Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
  • Выставка об обороне Мариуполя
    Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
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Напомним, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. Торжества прошли и в Одессе. К Аллеи Героев в парке Шевченко пришли сотни людей.

Также мэр Одессы Геннадий Труханов заверил, что город оказывает всю возможную поддержку Вооруженным силам Украины. Речь идет как о помощи бойцам на фронте, так и о социальных программах для их семей и ветеранов.

Одесса война Мариуполь День защитников и защитниц Украины фоторепортаж

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