Выставка в Одессе об обороне Мариуполя — фоторепортаж Новини.LIVE

Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

В Одессе в парке Шевченко ко Дню защитников и защитниц открыли выставку "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Там можно увидеть ключевые события защиты города.

Выставку в Одессе смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя"

Известно, что впервые инсталляцию презентовали на Софийской площади в Киеве 20 мая.

На торжественном открытии присутствовали также родственники погибших защитников. Участники почтили память павших воинов.

Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Выставка в Одессе "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская 1/9 ​ 9

Напомним, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. Торжества прошли и в Одессе. К Аллеи Героев в парке Шевченко пришли сотни людей.

Также мэр Одессы Геннадий Труханов заверил, что город оказывает всю возможную поддержку Вооруженным силам Украины. Речь идет как о помощи бойцам на фронте, так и о социальных программах для их семей и ветеранов.