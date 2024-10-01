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Наша боль — одесситам рассказали о 86 днях обороны Мариуполя

1 октября 2024 17:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе открылась выставка, посвященная обороне Мариуполя
Посетители выставки "М86 — Летопись обороны Мариуполя". Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В День защитников и защитниц Украины в Одессе открылась выставка, посвященная 86 дням героической обороны Мариуполя. Летопись создали сами защитники и жители города.

На выставке побывали журналисты Новини.Live.

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Шанс для других городов

Один из организаторов выставки Николай Осадченко рассказывает, что люди, сами пережившие осаду Мариуполя, делились своими вещами и воспоминаниями. Поэтому работа над экспозицией продолжалась довольно долго и закончилась как раз в годовщину окончания обороны города.

"Эта выставка направлена на то, чтобы показывать всем и в нашей стране, и за рубежом, что было на самом деле в Мариуполе. То есть, это было героически, потому что 86 дней дали другим городам на то, чтобы они подготовились. Запорожье, Днепр, Николаев, Одесса, Киев — все города за эти 86 дней, пока мы сдерживали это все там, они готовились, и это был шанс. И этим шансом, слава Богу, воспользовались", — говорит Николай Осадченко

Мариуполь — это наша боль

На открытие пришли также родственники и близкие защитников, уже более двух лет находящихся в российском плену.

"Мой жених, он полностью прошел всю оборону Мариуполя, с самого начала до самого конца. И также в мае, как и все ребята, вышел в плен. И поэтому для меня Мариуполь — это моя боль. И я сама из города Бердянск, это рядом с Мариуполем. И в Мариуполе мы были часто, и мой жених там служил. Этот город для меня очень важен, и очень это все было больно переживать", — рассказывает одна из посетительниц.

Наша боль — одесситам рассказали о 86 днях обороны Мариуполя - фото 1
Невеста защитника Мариуполя. Фото: Новости.

По ее словам, выставка очень важна, ведь напоминает не только о прошлом, но и о настоящем — о том, что многие защитники Мариуполя до сих пор в руках врага.

"Мой жених осужден на 22 года, его осудили в "ДНР" за оборону Мариуполя. Очень многие наши ребята из ВСУ, к сожалению, осуждены", — говорит девушка.

В Одессе выставка продлится до 7 октября. Затем экспонаты поедут в другой город, в какой именно пока не разглашают.

Отметим, что журналисты Новини.LIVЕ подготовили фоторепортаж с выставки памяти обороны Мариуполя.

Напомним, что сегодня на Аллее Героев в Одессе появились новые имена.

Одесса Мариуполь выставки День защитников и защитниц Украины Новости Одессы

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17:26 Наша боль — одесситам рассказали о 86 днях обороны Мариуполя

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