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Опасность с моря для Одесчины — враг вывел корабли

2 октября 2024 10:18
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сколько кораблей вывели россияне у моря 2 октября
Российский военный корабль. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

По состоянию на среду, 2 октября, в Черном море караулит российский корабль-ракетоноситель, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Он способен наносить удары по территории Украины, в частности, по Одесчине.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ракетоносители в Черном море

  • в Черном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Ракетоносители Черноморского флота России

Основными ракетными кораблями российского флота в Черном море есть малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще ни разу не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Ранее журналисты Новини.LIVE опросили одесситов, чего бы они пожелали украинским воинам ко Дню защитников и защитниц Украины.

Также одесситам рассказали о 86 днях героической обороны Мариуполя.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей

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