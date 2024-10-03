Ночью россияне атаковали Одесчину — что известно

Обломок русского дрона. Фото: Иллюстративное/Одесская облпрокуратура

В ночь на 3 октября российские оккупанты снова атаковали Одесчину "шахедами". К счастью, обошлось без пострадавших. Но часть жителей области осталась без света.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно

Один из дронов упал на кладбище в Березовском районе. Другой при падении повредил линии электропередачи. Более 2 тыс. абонентов в Березовском районе остались без света.

"Наши энергетики с ночи работают без перерыва и уже заживили более трех тысяч абонентов. Будут работать и дальше, пока свет не появится в каждом доме", — говорит Олег Кипер.

Отметим, что воздушная тревога в Одессе раздавалась с 23:18 до 02:17. По сообщению Воздушных сил, украинская ПВО сбила 78 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, враг вывел в Черное море корабль-носитель ракет "Калибр".

Вчера россияне атаковали Измаильский район. Два человека получили ранения.