Вночі росіяни обстріляли Ізмаїл — що відомо

Вантажівки в Ізмаїлі палають після атаки росіян. Фото: Одеська ОВА

Росіяни знову обстріляли припортову та прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. Внаслідок атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа, двоє чоловіків отримали поранення.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо про поранених

Через обстріл поранення отримали водії вантажівок. Один з них — громадянин Туреччини. Обидва чоловіки перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середнього ступеня важкості.

Що відомо про руйнування

Пожежу, спричинену дронами, оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Постраждали будівлі пункту пропуску "Орлівка".

"Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", — заявив Олег Кіпер.

Нагадаємо, через наслідки російської атаки "Орлівка" тимчасово призупинила свою роботу. Попередньо — до 11:00.

Також в Ізмаїлі у лікарні померла 24-річна дівчина, поранена під час російської атаки на місто 27 вересня.