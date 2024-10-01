Ще одна жертва російського обстрілу померла у лікарні

Рятувальник біля зруйнованої будівлі в Ізмаїлі. Фото: Facebook/Андрій Абрамченко

Кількість жертв російської атаки на Ізмаїл 27 вересня зросла. Померла молода дівчина, яка зазнала поранень під час обстрілу.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Сьогодні в лікарні померла 24-річна дівчина. Наші медики робили все можливе, проте поранення були надто важкими", — розповів він.

Атака на Ізмаїл

У ніч проти 27 вересня російські окупанти атакували Ізмаїл безпілотниками. Пошкоджені житлові будинки, господарчі та інші надвірні споруди, автомобілі. Загинули троє людей — дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Поранені 14 осіб, серед них троє дітей: дві дівчинки 3 і 14 років та 13-річний хлопчик.

Детальніше про обстріл Ізмаїлу росіянами читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни двічі атакували Одещину. Одесити чули два вибухи. За попередньою інформацією, регіон атакували ракетою "Іскандер-М".