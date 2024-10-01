Ще одна жертва російського обстрілу померла у лікарні

Жертва російського терору — померла дівчина, поранена під час обстрілу Одещини
Кількість жертв російської атаки на Ізмаїл 27 вересня зросла. Померла молода дівчина, яка зазнала поранень під час обстрілу.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Сьогодні в лікарні померла 24-річна дівчина. Наші медики робили все можливе, проте поранення були надто важкими", — розповів він.
Атака на Ізмаїл
У ніч проти 27 вересня російські окупанти атакували Ізмаїл безпілотниками. Пошкоджені житлові будинки, господарчі та інші надвірні споруди, автомобілі. Загинули троє людей — дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Поранені 14 осіб, серед них троє дітей: дві дівчинки 3 і 14 років та 13-річний хлопчик.
Детальніше про обстріл Ізмаїлу росіянами читайте у нашому матеріалі.
Нагадаємо, сьогодні росіяни двічі атакували Одещину. Одесити чули два вибухи. За попередньою інформацією, регіон атакували ракетою "Іскандер-М".
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